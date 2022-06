Fumata nera per la costruzione di una maggioranza nell’assemblea legislativa francese dopo i risultati inattesi di domenica: i repubblicani, dopo un incontro con Macron, hanno dichiarato che rimarranno all’opposizione e non faranno da stampella ai centristi di Ensemble.

All’Eliseo si è recata anche Marine Le Pen per il Rassemblement National: “Con il presidente Macron abbiamo parlato dei problemi dei francesi e gli ho detto che alcuni temi vanno affrontati con urgenza, come quello riguardante il potere di acquisto, ma ho anche evidenziato la mia forte preoccupazione per una immigrazione fuori controllo e ho chiesto il referendum di iniziativa cittadina e la proporzionale”.

Le istanze lepeniste

“Il Rassemblement National è il primo gruppo di opposizione all’Assemblea Nazionale, quindi è legittima la nostra richiesta di avere la presidenza della commissione Finanze e anche quella di avere un vice presidente”, ha dichiarato Marine Le Pen.

