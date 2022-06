E’ testa a testa in Francia tra la coalizione del presidente Emmanuel Macron e quella di sinistra di Jean-Luc Mélenchon, al termine del primo turno delle elezioni per il rinnovo dei 577 seggi dell’Assemblea Nazionale in Francia. La Nuova unione popolare, ecologica e sociale (Nupes) di Mélenchon avrebbe ottenuto tra il 25,7% e il 26,1% delle preferenze, secondo le prime proiezioni diffuse dopo la chiusura delle urne alle 20. Un vantaggio risicato sull’alleanza che fa capo al presidente Macron – Ensemble! – che inseguirebbe con una percentuali di voti che oscilla tra il 25% e il 25,6%. Al terzo posto ci sarebbe Rassemblement National di Marine Le Pen, a cui è attribuito il 19,3% dei voti, davanti a Reconquest (4%). Zemmour non va al secondo turno nel suo collegio, superato dal candidato dell’ex Front National:l’esperienza della sua formazione conservatrice può dirsi ridimensionata se non conclusa.

Jean Tigana Jean Tigana su Barbadillo.it