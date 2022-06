Domani si vota per le elezioni legislative francesi: continua il testa a testa tra la maggioranza presidenziale e l’alleanza della sinistra.

Il sondaggio

L’ultimo sondaggio di Ipsos-Sopra Steria sulle intenzioni di voto, registra al primo turno i centristi e macroniani di Ensemble davanti con il 28 per cento e la Nuova unione popolare ecologica e sociale di Melanchon, appena dietro con il 27 per cento.

Il Rassemblement national di Marine Le Pen rimane al terzo posto, ma distaccato con il 19 per cento delle preferenze.

I seggi

Le liste di area Macron sono quotate tra i 275 e i 315 deputati (la maggioranza assoluta è a quota 289 deputati). La Nupeè data con eletti tra i 155 e i 190. Il Rn potrebbe addirittura avere un gruppo parlamentare, con un numero di deputati che oscilla tra i 20 e i 45: un successo storico.

Astensione

Potrebbe disertare le urne il 55 per cento degli aventi diritto, facendo registrare un nuovo record dopo quello del 2017, quando il 51,3 per cento dei francesi non ha votato.degli elettori.

