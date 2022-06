Zemmour è candidato nella quarta circoscrizione del Varo, il presidente di Reconquete! ritorna nella battaglia elettorale. Intende installare il suo “laboratorio politico”, in un territorio tutt’altro che circoscritto a Saint-Tropez.

Alla fine si candida alle elezioni legislative. L’occasione di ritornare a cavallo dopo essere caduto alle presidenziali?

“Ho riflettuto e alla fine mi sono detto che il mio posto era al comando delle mie truppe. Non mi ci vedevo ad evitare l’ostacolo mentre li mandavo tutti in battaglia, come l’immagine di Bonaparte con la bandiera sul ponte di Arcole”.

Perché ha scelto questa circoscrizione?

“È soprattutto un colpo di fulmine. La mia campagna presidenziale è stata scandita dal Varo. Avevo rilasciato la mia prima intervista a Var Matin, ho cominciato il mio tour letterario a Tolone, dove ho anche accolto Marion Marechal. Questa circoscrizione è un riassunto della Francia in cui si vedono tutte le conseguenze della globalizzazione: dei vantaggi, con il turismo che porta molto denaro, e degli svantaggi come l’aumento dei prezzi delle abitazioni. Qui ci sono tutte le classi sociali e una storia scandita dalle razzie e dalle invasioni saracene”.

È anche un dipartimento dove ha regnato per molto tempo l’RPR. Spera di captare questo elettorato?

“Ho conosciuto questo dipartimento in quanto giornalista politico. Era nelle mani dell’RPR e anche del Partito repubblicano di François Léotard. Questo elettorato si è in seguito diviso, una parte è passata al Front national, l’altra è rimasta all’UMP. Questi due elettorati sono tuttavia gli stessi. Sono contento di poterli riconciliare, dopo che sono stati artificialmente separati dall’abilità tattica di François Mitterand e dalla codardia dei dirigenti di destra”.

Lei sottolinea la diversità di questa circoscrizione, che non vuole riassumere con Saint-Tropez. Si è stupito di vedere queste classi popolari e benestanti spartirsi il territorio?

“Economicamente e sociologicamente, è un piccolo riassunto della Francia, con delle differenze di reddito, di condizioni sociali e di modi di vivere… Ciascuno tuttavia conserva lo stesso interrogativo esistenziale e la stessa necessità di saldarsi per affrontare le sfide che ci perseguitano. Vado ovunque, per sentire il polso di questa circoscrizione che traduce una sintesi appassionante e molto istruttiva della Francia”.

Lei dovrà riconciliare nuovamente le classi popolari e agiate, ciò che sembra non abbia saputo fare a livello nazionale…

“È un progetto nazionale. La lotta delle classi ci distoglie dai temi essenziali che ci uniscono tutti: restare francesi. È il combattimento dal quale non dobbiamo lasciarci distrarre. Tutti i campi, da Marine Le Pen a Jean-Luc Melenchon, passando per Macron, si crogiolano in questa lotta delle classi. La vera questione esistenziale è sapere se ci sarà ancora un popolo francese entro il 2040-2050 o se sarà sostituito da un’altra civiltà! Jean-Luc Melenchon ha scelto, Macron anche dando l’educazione nazionale ad un’intellettuale indigenista. Non c’è opposizione politica tra Macron e Mélenchon, ma una opposizione cronologica. Macron prepara la Francia di Mélenchon”.

Che ruolo gioca Marc-Etienne Lansade, suo sostituto, sindaco di Cogolin, al suo fianco?

“Ha molto insistito perché io venissi, mentre lui avrebbe dovuto essere il candidato. Ha accettato di essere il mio sostituto. È qui il mio pesce-pilota in una circoscrizione che conosce molto bene. Conosce le sue complessità, le sue ricchezze. Il nostro duo è molto efficace. Il sindaco agisce più nella prossimità, il deputato nella politica nazionale”.

Se sarà eletto, le permetterà di conservare un legame con la circoscrizione? La si vedrà portare i dossier locali nell’Assemblea nazionale?

“Noi reinventeremo la coppia deputato-sindaco. È un errore eliminare questo legame molto utile ed efficace. Tornerò spesso, ma sarò soprattutto il portavoce degli abitanti della circoscrizione all’Assemblea nazionale e nei media. Marc-Etienne sarà il punto fisso per riportare le preoccupazioni, i problemi e le legittime rivendicazioni dei suoi abitanti. Potrò allora portare questi problemi a livello nazionale e nello spazio mediatico. Sono la persona più adatta tra tutti i candidati per fare ascoltare la mia voce”.

Il Varo e più in generale la regione Paca sono per lei un laboratorio per questo progetto nazionale?

“Assolutamente. Sarà un laboratorio politico. Sono l’agente della raccolta e della riconciliazione del popolo RPR. Questo deve essere l’asse politico per i prossimi anni prima di estenderlo a tutta la Francia”.

In alcune circoscrizioni elettorali competono dai tre ai quattro candidati di destra. Non c’è il rischio di lasciare campo aperto alla maggioranza presidenziale o alla coalizione di sinistra?

“C’è una sola candidatura di destra, quella di Reconquete!. Marine Le Pen dice che il RN non è a destra, Les Républicains si sottomettono ai centristi, che si sottomettono a Macron, e lui stesso si sottomette a Jean-Luc Mélenchon. Gli elettori sono ingannati da vecchie abitudini e tradizioni politiche. Devono capire che viviamo in un nuovo tempo, che sfida le vecchie etichette in questo paesaggio completamente trasformato”.

Le persone di destra sono ancora qui segnate dalla fuga dei loro funzionari eletti verso la Macronia. Navigherà su questo risentimento?

“Il raduno di Renaud Muselier è aneddotico. C’è soprattutto un movimento fondamentale. I leader di LR sono diventati centristi e hanno la vocazione di unirsi a Macron. Prima c’era un leader per i centristi a destra e un altro per i centristi a sinistra. Oggi sono tutti insieme. Rimane un popolo e alcuni leader che non vogliono giurare fedeltà. Al Sud è successo più velocemente che altrove”.

Come imprimere con successo il marchio “Reconquete!” in questo nuovo paesaggio?

“Quello che abbiamo fatto in sei mesi è già straordinario. Fare un partito con più di 120.000 aderenti, 550 candidati, non ha precedenti nella storia della Quinta Repubblica. Ora dobbiamo installare il partito. Faremo del nostro meglio”.

Nel caso in cui il suo partito non ottenesse nessuno o solo uno o due seggi in Assemblea nazionale, ben al di sotto delle ambizioni manifestate, quale sarebbe il suo futuro?

“Possiamo benissimo sopravvivere politicamente senza un parlamentare. Il Front national non ha avuto deputati per molti anni, quando ha ottenuto punteggi notevoli alle elezioni presidenziali. Ci prepareremo per il futuro, formeremo i candidati e ci ricollegheremo all’idea di formazione. Reconquete! non sarà solo una macchina elettorale, ma anche una scuola di pensiero. Formeremo i giovani, quando la scuola diventerà una macchina di propaganda per l’ideologia indigenista e islamogauchista. C’è un ritorno alla socialdemocrazia che ha creato una contro-società educando le persone di sinistra. La destra lo ha imitato con l’Action Française, poi con l’RPR. Dobbiamo riprendere questa tradizione. Useremo la mia notorietà, il mio impatto mediatico e politico. Oggi sono i ben noti, come i notabili nel XIX secolo, a guidare la politica nazionale. Devi giocare a questo gioco a fondo”.

Come si spiega che i dirigenti di LR, come Éric Ciotti o Julien Aubert, si stanno imbarcando nella battaglia legislativa senza l’etichetta Reconquete!?

“C’è ancora l’attaccamento a vecchie etichette, a vecchi dispositivi, a situazioni elettorali acquisite. È un’innegabile mancanza di audacia e un errore concettuale: pensano di poter resuscitare LR. Questi leader commettono lo stesso errore dei socialisti, che pensavano di poter resuscitare il PS dopo il 6% di Benoît Hamon. Vediamo dove sono. La loro morte è inesorabile, sono nel combattimento sbagliato e nella diagnosi sbagliata. Non si resuscita un partito che è morto. Sono cinque anni indietro rispetto al PS”.

Reconquete! probabilmente non avrà un gruppo nell’Assemblea nazionale. Se sarà eletto, con chi lavorerà?

“Il problema è che le situazioni sono bloccate all’Assemblea nazionale. I deputati del partito di maggioranza sono inutili perché devono votare come un solo uomo per le ingiunzioni del governo e di Emmanuel Macron. Quanto ai gruppi di opposizione, sono di scarsa utilità poiché anch’essi sono vincolati dall’opposizione sistematica e dalla disciplina di partito. Il nostro vantaggio sarà quello di essere completamente liberi di portare le convinzioni dei nostri elettori”.

Possiamo vederla in un gruppo LR o RN?

“Penso che Les Républicains e il Rassemblement national non torneranno molto numerosi poiché hanno rifiutato la mia richiesta di unione. Capisco la loro strategia, vogliono uccidere la concorrenza e raccogliere quanto più denaro pubblico possibile. Ma penso sia un calcolo miope. Jean-Luc Mélenchon, invece, ha trovato quello che era un calcolo più ampio e più politico di cui oggi si vede l’efficacia”.

Sarebbe favorevole al voto proporzionale all’Assemblea nazionale?

“È assolutamente ingiusto pretendere la proporzionale quando non si vuole capire nulla delle esigenze dello scrutinio maggioritario a due turni. Ogni metodo di voto ha conseguenze per la vita politica. L’intelligenza è capire e adattarsi a questo metodo di voto. Non spetta al sistema di voto adattarsi alle strategie dei partiti. Il nostro voto attuale richiede alleanze. Se non si vuole un’alleanza, non si può piangere dopo. La sinistra lo mostra, hanno trovato un terreno comune e torneranno in gran numero. A destra, non vogliono farlo e saranno pochi a tornare”.

Jordan Bardella era nella sua circoscrizione la scorsa settimana e sarà in quella di Stanislas Rigault, in Vaucluse, per supportare i suoi avversari. Come lo analizza?

“Sono stupito che Jordan Bardella venga a combattere i candidati di Reconquete! piuttosto che quelli di Emmanuel Macron o Jean-Luc Mélenchon. Vediamo chi sono i suoi avversari privilegiati. Sono sorpreso”.

*Da Valeurs Actuelles