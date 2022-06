Torna nell’agone politico francese per le legislative la prima figlia di Jean Marie Le Pen: Marie-Caroline (62 anni) gareggerà per un posto in parlamento. Ci aveva provato nel 1995, battuta da Nicolas Sarkozy, allora astro nascente gollista. Si candiderà per il Rassemblement national nella sesta circoscrizione delle Hauts-de-Seine.

Il patriarca Jean-Marie aveva “scomunicato” Marie-Caroline perché aveva seguito in una precedente scissione a destra il marito, l’ex leader lepenista Bruno Megret. Ora la figlia Nolween è la compagna di Jordan Bardella, giovanissimo presidente del RN, nonché eurodeputato.