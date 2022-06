C’è bisogno di Europa, di Accelerazione di Potenza. Su questi presupposti il 2 Giugno dalle ore 9 e 30 alle 16 e 30 si svolgerà su Zoom una Conferenza online, organizzata da Kulturaeuropa e da Radio Kulturaeuropa. Le migliori energie metapolitiche e militanti dell’area non conforme si ritroveranno a dibattere su questi tre temi che riteniamo essenziali per interpretare la realtà odierna e le sfide del Terzo Millennio. In un contesto marcato dalla guerra e dalla necessità per l’Europa di acquisire uno spazio di autonomia e di indipendenza dal punto di vista economico, militare ed energetico, il Convegno mette a confronto relatori di calibro e con esperienza universitaria e lavorativa, insieme a giovani appartenenti alle migliori energie dell’area. L’auspicio di Kulturaeuropa è che la Conferenza offra spunti di riflessione e analisi, ma anche l’opportunità di porre le basi di un’avanguardia culturale del futuro. Per partecipare alla Conferenza basterà cliccare sul link allegato alla locandina del programma sul sito che segue

