VITERBO- Se ne va il Senatore Ferdinando Signorelli. Classe 1928, esponente delle destra viterbese, medico chirurgo e politico molto conosciuto in città. Ne dà notizie sui social il nipote Paolo Signorelli.

Il percorso politico

Per un lungo periodo, dal 1965 al 1990, fu consigliere comunale per il comune di Viterbo e Segretario provinciale del Movimento Sociale Italiano. Non eletto al Senato nel 1983, subentrò l’anno successivo. Vicino ad Alleanza Nazionale all’inizio, si dimise nel 2001 e aderì alla Destra di Storace.

L’insegnamento universitario

Oltre alla politica, di dedicò all’insegnamento nella facoltà di Medicina dell’università Cattolica del Sacro Cuore a Roma.

Le battaglie garantiste per Paolo Signorelli

Il senatore Signorelli è stato in prima linea nelle battaglie garantiste – sostenute anche da radicali e libetari – per la libertà del fratello Paolo, la cui vicenda giudiziaria (raccontata nel volume “Di professione imputato”) resta una pagina nera della giustizia italiana.

I funerali

I funerali si terranno lunedì 16 maggio alle 10 al Monastero di Santa Rosa.