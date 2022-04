A Verona – e stiamo parlando di Verona! – il centrodestra è spaccato: Fi verso l’appoggio a l’ex sindaco Flavio Tosi mentre Lega e Fdi sostengono l’uscente Sboarina. Inutile raccontare quello che sta succedendo in Sicilia dove il centrodestra, di ogni singola testa della coalizione, ne fa un candidato contrapposto a tutti gli altri. Praticamente la sinistra confida nella destra per vincere e a chi pensava di aver visto tutto con le tragiche amministrative di Milano e Roma – con la coalizione di Salvini, Meloni e Berlusconi in vantaggio quanto a carico di carrube – bisogna pur dirglielo: ancora non avete visto niente.

