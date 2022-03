“Per la seconda volta, dopo l’esperimento del 2020-2021, interveniamo a supporto dei cittadini e del sistema con il super sconto per limitare il turismo del pieno dannoso per l’economia nazionale e regionale e per l’ambiente.

Dall’1 aprile i nostri concittadini godranno di uno sconto anche superiore ai 60 centesimi al litro grazie alla combinazione dello sconto regionale e quello nazionale, ma auspico e ho già chiesto il contributo delle compagnie petrolifere affinché il nostro sforzo non sia vano e il prezzo dei carburanti in FVG sia competitivo rispetto a quello sloveno. Una misura voluta fortemente anche dal presidente Fedriga, che dovessimo “blindare” fino a fine anno ci costerebbe 10 milioni di euro in più rispetto ai soliti 43, ma che permette di dare una risposta immediata a cittadini della nostra regione a seguito dell’impennata dei prezzi del carburante”.

L’iniziativa in questione è dell’assessore all’Energia del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro. In FVG vige una norma che permette alla Regione di calmierare il prezzo dei carburanti e limitare la concorrenza delle vicine Slovenia e Austria.

Una misura, quella dello sconto carburanti, che ordinariamente gravava per 43 milioni di euro sul bilancio regionale e che, dovesse essere confermato il super sconto fino al 31 dicembre, è stimata sui 53 milioni di euro per tutto il 2022. Se lo sconto è ormai in vigore da anni, oggi la Giunta ha approvato su proposta

dell’assessore Scoccimarro la delibera tesa ad aumentare lo sconto regionale sul prezzo del carburante alla pompa a partire dal 1° aprile.

“La decisione, condivisa con la collega alle Finanze Zilli, consente così di sommare al taglio già definito a livello nazionale pari a 30,5 centesimi anche quello approvato dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia, portando così la riduzione del prezzo a sfiorare, in alcune zone, i 60 centesimi al litro per la benzina e i 50 centesimi per il gasolio”.

Nello specifico per la zona 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato) il provvedimento della Giunta ha stabilito che ai 21 centesimi di sconto sulla benzina e ai 14 sul diesel già previsti fino al 31 marzo si aggiunga a partire dal 1° aprile un ulteriore abbattimento del prezzo pari a 8 centesimi sulla benzina e 6 sul diesel. Lo sconto regionale quindi raggiungerà quota 29 centesimi per la benzina e 20 per il gasolio.

Inoltre, per la zona 2 (Comuni a contributo base), la Giunta ha stabilito che ai 14 centesimi di sconto già in vigore per la benzina dal 1° aprile si aggiunga un abbattimento di prezzo di altri 8 centesimi, raggiungendo così un valore complessivo della riduzione pari a 22 centesimi. Per il gasolio, invece lo sconto passerà da 9 a 16 centesimi grazie all’ulteriore contributo di 8 centesimi stabilito dall’Esecutivo. Infine, in base alla legge regionale già in vigore, per i possessori di auto ibride è previsto un ulteriore sconto di 5 centesimi sul prezzo del carburante, portando così ora, con il provvedimento odierno, la riduzione a raggiungere un punta massima di 34 centesimi per la benzina. Quindi in Friuli Venezia Giulia nei comuni più prossimi ai confini il prezzo della banzina e del diesel potrebbe addirittura arrivare vicino a 1,40 euro.