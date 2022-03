“Francesca Lollobrigida, pattinatrice e campionessa olimpica; Marcello Cardona, già Prefetto di Lodi, per il coraggio dimostrato nell’affrontare la prima emergenza covid; Principessa Elettra Giovanelli Marconi, Presidente dei Comitati commemorativi Marconiani nel mondo e Testimone della Memoria del padre Guglielmo, primo italiano vincitore del Premio Nobel per la Fisica; Rita Bernardini, Presidente di Nessuno Tocchi Caino e già parlamentare della Repubblica, per la sua battaglia a difesa di una ‘giustizia giusta’ e dei diritti civili; Gian Marco Chiocci, Direttore dell’agenzia di stampa AdnKronos, per la qualità e serietà dell’informazione; Alessio Falconio, Direttore di Radio Radicale, per il servizio di fatto pubblico, svolto dalla storica emittente; Rino Barillari, noto come ‘King dei paparazzi’, il quale meglio di ogni altro ha fotografato quella Dolce Vita che ha reso famosa l’Italia nel mondo; Maestro Agostino Penna, artista e compositore, per la performance di grande solidarietà durante il lockdown del 2020; Famiglia Durante per la linea di profumi radicati nella nostra terra che stanno esportando nel mondo; Silvia Broglia in rappresentanza dei tanti ‘giovani cervelli’ che non hanno scelto la fuga all’estero e infine un premio alla Memoria per Gianni Borgna, Assessore alla Cultura delle giunte comunali di Roma guidate da Francesco Rutelli e Walter Veltroni, per aver valorizzato il nostro patrimonio cittadino con onestà intellettuale, capacità e senso delle istituzioni- Questo l’elenco dei premiati nella serata inaugurale del Premio ‘La Migliore Italia’, Roma, Palazzo Ferrajoli, ore 19”. Lo comunica una nota dell’uffico stampa, del Centro Studi Rive Droite, promotore dell’iniziativa.

“L’evento -continua la nota- presentato dall’attore e regista Marco Falaguasta, con la presenza l’on. Francesco Lollobrigida, Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, insieme a Fabio Sabbatani Schiuma ed Enrico Kauffmann, rispettivamente, ideatore e organizzatore del Premio e della serata. L’idea del Premio -conclude la nota- nasce dalla necessità di ripresa economica da parte dell’Italia dopo le varie crisi, non ultima quella della pandemia. Per fare ciò, a nostro avviso, c’è bisogno di ricorrere alle migliori eccellenze italiane che hanno caratterizzato peraltro la storia dell’umanità, oltre ogni appartenenza politica”.