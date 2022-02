Giorgia Meloni si schiera con Kiev e intanto prepara la trasferta in Florida, dove prenderà parte alla convention dei conservatori americani. Il leader di Fratelli d’Italia ha questa mattina espresso una forte condanna rispetto all’attacco russo in Ucraina e ha ribadito la vicinanza sua e della destra italiana che in lei si riconosce al mondo occidentale e atlantico.

In un twett Meloni ha commentato così quanto sta accadendo sulla frontiera orientale d’Europa.

L’inaccettabile attacco della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa piomba in un passato che speravamo di non rivivere più. Occidente e comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale.

Intanto, come riferisce Adn Kronos, Meloni andrà in America nei prossimi giorni alla Conservative Political Action Conference. Dove dovrebbe tenere un intervento, sabato prossimo, in qualità di ospite internazionale.

Matteo Salvini ha commentato con parole dure, ma meno nette, l’evoluzione drammatica della crisi russo-ucraina. Condanna agli attacchi e all’invasione militare e sostegno alla linea del presidente Draghi.

Un giovedì orribile, immagini che non avremmo mai più voluto vedere, speriamo che tutto si fermi presto e la ragione torni a prevalere. La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l’auspicio è l’immediato stop alle violenze, sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati.

Forza Italia non ha dubbi. Antonio Tajani chiede sanzioni durissime e interventi decisi contro Vladimir Putin e la Russia. E ha chiesto che, per raggiungere la pace, l’Occidente risponda in maniera unita e compatta.

“E’ un invasione vera e propria, un atto da condannare senza alcun dubbio. L’Occidente deve essere unito e rispondere con grande fermezza per stoppare l’escalation. L’ obiettivo deve essere la pace, si deve scongiurare una vera guerra. Dobbiamo fare in modo che si possa arrivare alla pace, deve esserci spazio per la diplomazia, ma l’Occidente non deve mostrare crepe per far capire alla Russia che non c’è possibilità di dividere l’Occidente. Le sanzioni devono colpire gli aggressori e per essere efficaci devono essere mirate”.