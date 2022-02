La Russia lancia l’invasione dell’Ucraina. Nella notte truppe russe sono entrate nel Paese da Nord e da Sud. Esplosioni sentite a Kiev e in altre città’. Il presidente russo Vladimir Putin, in una durissima dichiarazione di guerra, ha annunciato l’intenzione di “demilitarizzare ma non occupare” il paese e la volontà di ‘denazificare’ Kiev. Pesante la minaccia a eventuali interventi di terzi: “chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sara’ immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia”.

Situazione in Ucraina

Una “coalizione anti-Putin” per “costringere la Russia alla pace”. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, con Olaf Scholz, Charles Michel, Andrzej Duda e Boris Johnson. Fermare immediatamente Putin e la guerra contro l’Ucraina e il mondo! Costruire una coalizione anti-Putin – scrive – Sanzioni immediate, difesa e sostegno finanziario all’Ucraina. Chiudere lo spazio aereo. Il mondo deve costringere la Russia alla pace”.

Il messaggio di Putin

