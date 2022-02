Il primo turno delle elezioni presidenziali si avvicina rapidamente senza che nessun candidato si distingua veramente, tranne un uscente che ha messo la Francia sotto anestesia generale. Pazienza e lungo periodo di tempo. Un’elezione presidenziale decolla davvero solo a febbraio. Se il dado è tratto, la partita è tutt’altro che finita…

Il ruolo del Covid



Il 2021 è finito, ancora una volta, sconvolto da Covid-19, che è arrivato a perturbare la campagna preelettorale per le elezioni più importanti del nostro paese. In una relativa indifferenza, quasi un francese su due non è ancora interessato alle elezioni presidenziali, i protagonisti si sono già insediati; approfittiamone per dare un’occhiata ai contendenti per la suprema magistratura.

A sinistra

A sinistra regna il caos. In effetti, la sinistra non macroniana appare più divisa che mai e sembra ridotta a condividere le briciole. Hidalgo, Montebourg, e ora Taubira, sono gli ultimi avatar di una sinistra socialdemocratica mangiata dai vermi e ormai inudibile al di là del raccordo anulare parigino e dei media pubblici o sovvenzionati. Anche insieme, questi candidati rischiano un’umiliazione ancora maggiore di quella subita da Benoît Hamon nel 2017. La signora Hidalgo, la più lucida, l’ha capito e cerca ora con tutti i mezzi di ritirarsi dalla corsa, pur fingendo di non farlo…



Mélenchon rema, Jadot pattina

Anche Yannick Jadot, in misura minore, sta affrontando grandi difficoltà. Vincitore alla Pirro di una primaria ristretta, la sua candidatura si ritrova sinistrizzata dalla frangia più radicale del suo movimento, settaria, e poco attraente per il grande pubblico. In EELV si parla molto di abeti, biciclette e foie gras, il che difficilmente attira un gran numero di elettori per un’elezione presidenziale. L’EELV è e rimane soprattutto un partito locale, abile negli hobby dei suoi elettori, spesso urbani e piuttosto benestanti; è incomprensibile per il francese medio.



Jean-Luc Mélenchon è meno in voga quest’anno. Da tempo ha raggiunto un livello piatto nei sondaggi e ha gestito male il suo periodo post-2017. In effetti, dalla sua impressionante performance nelle ultime elezioni presidenziali, la France insoumise ha segnato il passo in tutte le elezioni intermedie. Ha brillato nel dibattito pubblico solo grazie agli eccessi del suo guru, che ha moltiplicato le “goffaggini”, tra il suo memorabile sfogo durante la burrascosa perquisizione della sede del LFI (“Io sono la Repubblica”), la sua partecipazione a una manifestazione co-organizzata dai Fratelli Musulmani e le sue simpatie verso i movimenti indigeni e altri raggruppamenti che aspirano alla distruzione del nostro paese. Il guru brizzolato appare ormai superato, correndo dietro alle sinistre per dimostrare che è nel “giro”, come dimostra la sua proposta di inserire nella Costituzione la libertà di scegliere il proprio genere. Il suo idolo, Mitterrand, sapeva come fare degli uomini di sinistra i suoi burattini. La vecchiaia è un naufragio.



Macron e la seconda sinistra



La guerra degli ego a sinistra rende più che improbabile la tenuta delle primarie comuni previste da alcuni. Sono quindi le persone e non i progetti, nessuno che lavora seriamente da molto tempo, a creare queste opposizioni. La domanda centrale, elusa da questi diversi contendenti, rimane la stessa: perché i francesi, soprattutto quelli con una sensibilità di sinistra, dovrebbero votare per uno di questi candidati piuttosto che per Emmanuel Macron? L’abbiamo già scritto, ma ripetiamolo: al di là dei discorsi, queste persone propongono le stesse misure e applicherebbero, come in passato, le stesse politiche, quelle della seconda sinistra, rocardiana e delorista. Perché non tenere il signor Macron, il cui valore è già noto, nel bene e nel male? Il voto utile alla sinistra, e i francesi lo hanno capito bene, di fronte a una destra abbastanza forte, è il voto a Macron.



Nessun candidato della sinistra non macroniana è riuscito a convincere i francesi che avrebbe fatto meglio di Macron, e nessuno di loro sarà al secondo turno. La questione per questa sinistra sarà dunque la gestione del dopo 2022, con la possibile scomparsa del PS, che potrebbe vivere il destino del partito radicale all’inizio della Quinta Repubblica, e la successione di Mélenchon per la France insoumise, una successione che sembra complicata, dato che il guru ha lavorato tanto per scomunicare tutti coloro che avrebbero potuto opporsi a lui.

Zemmour il piantagrane



Anche a destra prevale la confusione. Éric Zemmour si è autoinvitato nella corsa e ha sconvolto lo schema previsto da diversi anni: la (nuova) vittoria di Macron su Le Pen al secondo turno. La sua presenza abbassa meccanicamente la soglia di accesso al secondo turno delle elezioni presidenziali e rimescola le carte, offrendogli la possibilità di un faccia a faccia con il capo dello Stato, o offrendola al candidato LR…



Éric Zemmour riesce ora a catturare una parte dei voti della destra “fillonista”, LR degli anziani e, ai margini, delle classi lavoratrici. Ha il merito di mettere sul tavolo due grandi questioni che sono state bandite o dimenticate da tutti gli attori politici: la Grande sostituzione del popolo francese con un popolo straniero, e la necessaria assimilazione degli immigrati già presenti sul suolo nazionale. La messa in evidenza di queste questioni fondamentali, disdegnate dalla destra e negate dalla sinistra, gli fornisce una base significativa e spiega la sua svolta nei sondaggi.



Drammatizzando la posta in gioco di queste elezioni ed evocando costantemente la morte imminente del nostro paese, egli chiede un ritorno alla dimensione tragica della politica e invoca gli spiriti degli antenati, inscrivendo il suo discorso in una vena storica e nella nostalgia di un’epoca d’oro passata. Perché questo è ciò che lo zemmourismo è, per il momento, una nostalgia. Può essere di più, un progetto politico positivo e concreto? Questa è la sfida di Zemmour a Zemmour. Inoltre, una tale linea, un po’ ansiogena e radicale, commisurata ai mali di cui soffre il nostro paese, potrebbe unire la maggioranza dei francesi? L’antifona di Zemmour è che unisce diversi elettorati, quelli che chiamano le classi lavoratrici e la borghesia patriottica, e quindi meglio del candidato RN, contro Macron. Eppure, per il momento, sta facendo peggio di Marine Le Pen in tutti i sondaggi di opinione. C’è ancora molto lavoro da fare.





Marine Le Pen stoppata dai pensionati

Marine Le Pen, invece, continua sulla sua strada. Indebolita dalle sue recenti battute d’arresto elettorali, sarà favorita da queste elezioni, le ultime alle quali i francesi partecipano in modo massiccio. Sconvolta dalla sconfitta del 2017, da allora cerca di smussare il suo discorso, moltiplicando le rinunce, sia sull’euro che sull’Unione Europea. Dotata di una solida base popolare, conserva le sue possibilità di raggiungere il secondo round, ma oltre… Marcel Gauchet, nel suo ultimo libro, “Macron, le lezioni di un fallimento”, spiega perfettamente il soffitto di vetro che il candidato del RN deve ancora affrontare. Apparendo incompetente e non sufficientemente consigliata, assomiglia molto a un'”avventura”, e nel nostro paese che invecchia e che è avverso al rischio, le avventure non ci piacciono molto e temiamo per il nostro patrimonio, per quanto magro. I vecchi non fanno la rivoluzione. Nel 2017, il 75% degli over 60 ha votato per Macron, contro di lei. Senza questo elettorato, la chiave di volta delle elezioni, non ha nessuna possibilità.



Tra Zemmour e Le Pen, tutto sarà deciso nei primi mesi del 2022. Colui che sembrerà più in grado di battere Macron beneficerà del voto “utile”, che dovrebbe permettere di raggiungere il secondo turno.



Tuttavia, una piccola alternativa sembra emergere a “destra”. Anche Valérie Pécresse, la candidata designata dai membri di LR, beneficia di una base elettorale, più fragile, ma abbastanza importante da superare il 10%. Cerca di far rivivere le vecchie ricette dei tempi di Sarkozy, mostrando un atteggiamento statalista, antislamico e conservatore. Tuttavia, la sua sincerità sembra discutibile, il suo background personale e il costante riferimento a Chirac sono buoni indicatori… Ci crederà chi vorrà crederci… Potrebbe, su un malinteso, scivolare di fronte a Zemmour e al RN, che si neutralizzerebbero a vicenda.



Un presidente di default?





Infine, il presidente Macron, la cui figura è stata rafforzata da una crisi sanitaria che sta sfruttando al massimo, nonostante una politica erratica e piuttosto mediocre, gode del bonus legittimista del presidente uscente. L’isolamento del paese per molti mesi, così come l’efficace rastrellamento dei Gilet Gialli, gli ha dato l’immagine di un uomo d’ordine, soprattutto tra gli elettori più anziani. Egli beneficia anche dell’assenza di un’alternativa credibile, sia a sinistra che a destra. Alla fine, Emmanuel Macron sarà probabilmente rieletto per default e rimarrà impopolare durante un secondo mandato di cinque anni, ostacolato dai movimenti di protesta.



Alcuni possono essere sorpresi da questa previsione, soprattutto alla luce di recenti studi che mostrano che due francesi su tre sono preoccupati per la Grande Sostituzione. Detto questo, non dobbiamo trascurare l’inerzia e il crescente disinteresse dei francesi per queste consultazioni elettorali che non cambiano nulla nella loro vita quotidiana. Già nel 2017, un francese su tre non voleva scegliere tra Macron e Le Pen (tra astensione, voto in bianco e nulli). Viene da pensare alla favola della rana immersa nell’acqua che a poco a poco si riscalda… I francesi si sveglieranno un giorno per uscire da questa trappola? Lentamente ma inesorabilmente, l’acqua sta bollendo… Il peggio non è mai certo.

Da: https://www.revue-elements.com/les-des-sont-jetes-tous-president-j-moins-100/



