Ora prende quota l’ipotesi rosa per il Quirinale. Matteo Salvini e Giuseppe Conte, dopo l’incontro con Enrico Letta, hanno lanciato la proposta di eleggere una donna al Colle. Il nome a cui pensano è quello di Elisabetta Bellotti, capo dei servizi segreti, nominata nel nuovo incarico pochi mesi fa dal premier Mario Draghi.

L’opzione Belloni ha suscitato forte opposizione da parte di Matteo Renzi di Italia Viva, e di alcuni pezzi dei dem, mentre ha ricevuto il sostegno di Beppe Grillo e l’apprezzamento di Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia. Con i voti di Lega, 5S e Fdi, il via libera del Pd, la Belloni potrebbe raggiungere i 505 voti necessari per l’elezione.

Altre donne “quirinabili”? L’ex ministro Paola Severino (osteggiata da Fi) e Marta Cartabia, poco amata dai pentastellati per la riforma della Giustizia.

Sullo sfondo restano anche le candidature del presidente uscente Sergio Mattarella (che ha grandi supporter tra i 5S e i dem) e Pier Ferdinando Casini.

Oggi sono previste due votazioni, e nel corso della giornata il quadro potrebbe definirsi o tornare ancora in discussione.

Jean Tigana Jean Tigana su Barbadillo.it