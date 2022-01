Un nuovo candidato alle presidenziali, a sinistra: il fronte progressista si frammenta ancora. L’ex ministro della Giustizia francese Christiane Taubira ha formalizzato la sua candidatura alle elezioni presidenziali di aprile in Francia. “Mi sto impegnando davanti a voi in quanto condivido la vostra aspirazione per un altro tipo di governo”, ha dichiarato Taubira davanti ai suoi sostenitori riunitisi a Lione.

Chi è Taubira

Taubira è stata ministra della Giustizia durante la presidenza di Francois Hollande, tra il 2012 ed il 2017, e punta a sovvertire una situazione di “assenza di dialogo sociale” soprattutto assicurando salari più elevati e migliori condizioni nel sistema sanitario e della protezione ambientale.

I sondaggi

Le ultime rilevazioni fanno emergere come il presidente uscente Emmanuel Macron resta in testa nella classifica del gradimento dei francesi ma perde ben tre punti (ora al 23-22,5%) con la corsa della Taubira, stimata al 4,5%. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, guadagna un punto e sale al 17 per cento come la repubblicana Valerie Pecresse. E’ fermo al 13% il giornalista reazionario Eric Zemmour, al 13 per cento. Primo tra i candidati di sinistra il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon che perde 1,5 punti e va al 9,5 per cento, seguito dall’ambientalista Eric Jadot, al 7 per cento (+2) e la socialista Anne Hidalgo, al 3,5 per cento (+0,5 per cento).