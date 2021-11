“Dove va l’Italia, tra paure e speranze”. Lo afferma il presidente emerito del Censis, Giuseppe De Rita, che apre in questo modo le pubblicazioni di beemagazine (www.beemagazine.it), la nuova rivista on line di approfondimento del gruppo The Skill che si propone come un luogo di analisi e ricerca dando spazio a studiosi competenti e autorevoli nei vari campi del sapere. Lo si legge in una nota. Direttore responsabile sara’ Giovanni Cioffi, mentre Mario Nanni, ex capo della redazione politica dell’Ansa, sara’ il direttore editoriale. E proprio nel primo editoriale di presentazione Nanni spiega la linea ispiratrice della rivista, andare oltre le apparenze. Tornando all’analisi di apertura, il presidente De Rita risponde all’interrogativo del suo articolo spiegando che siamo in un passaggio di ciclo: da uno sviluppo giocato sulle dinamiche del “lungo raggio”, tipico della globalizzazione, a uno sviluppo giocato sul primato del “raggio corto” e sulle relative dinamiche imprenditoriali. Nessuno puo’ negare – osserva De Rita – il grande ruolo svolto dalle quattro grandi filiere a “largo raggio” che sono made in Italy, enogastronomia, produzione di macchine industriali e turismo che garantiscono la massiccia presenza dell’Italia nel mercato internazionale, ma e’ destinato a durare? Il presidente del Censis esprime i suoi dubbi: le filiere lunghe sono sempre meno la struttura portante dello sviluppo moderno, e si comincia a rivalutare la strategia del “corto raggio”.

“Federatore cercasi nella politica italiana”, a firma del professor Gianfranco Pasquino, scienziato della politica, si soffermera’ sull’assenza, nell’attuale orizzonte politico italiano, della figura del ”federatore”, sia a destra sia a sinistra, analizzando possibilita’ e conseguenze. il professor Rosario Coluccia, accademico della Crusca, nel settimo centenario della morte di Dante, esaminera’ “Lo stato di salute della lingua italiana”. Dall’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, intervistato da Pino Nano, gia’ caporedattore centrale della Rai, una analisi sulla scia dei trionfi all’ultima Mostra del cinema di Venezia, iniziative e progetti in cantiere per portare il prodotto Rai a piu’ alti traguardi e riconoscimenti, di pubblico e di critica. La salute di Benedetto XVI, e la stucchevole, ricorrente diatriba sulla “legittimita'” della elezione di Papa Francesco e del suo stesso pontificato, sono gli argomenti trattati dalla giornalista Giovanna Chirri, per anni vaticanista dell’Ansa, autrice dello scoop mondiale anticipando la notizia della dichiarata volonta’ di dimettersi di Papa Ratzinger. Con Pino Pisicchio, ex deputato di lungo corso e professore di Diritto pubblico comparato, nel suo articolo su “Costituzione materiale e Costituzione formale” dopo aver analizzato alcuni eventi politici arriva una conclusione spiazzante: il semipresidenzialismo ce l’abbiamo gia’, dal 1994, e non ce ne siamo accorti. Infine l’intervento di Stefano Rolando, professore di Comunicazione pubblica e politica all’Universita’ Iulm di Milano, che fornisce una analisi dello stile comunicativo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, argomento a cui recentemente ha dedicato un libro.