Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega (gruppo ID), si trova in questi giorni a New York per una serie di appuntamenti istituzionali alle Nazioni Unite, come membro della Commissione Affari Esteri: in questa sede ha rafforzato il patto che lega il Carroccio ai repubblicani americani.

. “Ringrazio la Lega e il mio gruppo per avermi delegato a questa missione internazionale importantissima, sono l’unica italiana a parteciparvi, assieme ai ai colleghi degli altri Paesi europei”, commenta Ceccardi. L’eurodeputata ha portato il suo primo saluto al console italiano Fabrizio di Michele, ”col quale -racconta- abbiamo parlato a lungo di New York e della numerosa comunità italiana che abita qui. Una conversazione piacevole e proficua”.

I rapporti Lega-Repubblicani

Due poi gli appuntamenti, propriamente politici, che hanno riguardato l’approfondimento dei rapporti, già ottimi, tra il partito guidato da Matteo Salvini e i Repubblicani. In particolare, Ceccardi ha siglato un patto di amicizia tra la Lega e i Giovani Repubblicani, improntato al riconoscimento della massima importanza del legame transatlantico tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. ”Assieme ai Repubblicani, dobbiamo promuovere insieme -spiega Ceccardi- a partire da libertà, stato di diritto e diritto inalienabile alla vita. Il patto prevede un impegno comune su immigrazione illegale, espansione del potere delle Big Tech, limitazione della libertà di parola, pratiche commerciali sleali e terrorismo islamico radicale”.

@barbadilloit