Non sarà una passeggiata a destra, in Francia. Eric Zemmour attacca frontalmente Marine Le Pen e l’accusa di essere “di sinistra”. Il giornalista, da Biarritz durante una presentazione del suo ultimo libro, lancia strali contro la leader del Rassemblement National. Parole pesantissime, quelle di Zemmour, per la sensibilità dell’elettorato della destra francese. Che inaugurano, ufficialmente, una stagione di sanguinose lotte per la primazia nell’area dell’opposizione all’attuale presidente Emmanuel Macron.

Eric Zemmour ha datto della “femminista” a Marine Le Pen, accusata (nemmeno troppo tra le righe) di essere “amica” dell’Islam. L’ha paragonata a Marlène Schiappa, ministro francese che si è imposta nel dibattito pubblico transalpino per le posizioni radicali sui temi dell’integrazione, del femminismo e delle minoranze.

Zemmour ha esclamato.

“E’ una donna di sinistra, non in sintonia con il suo elettorato. Marine Le Pen parla come Marlène Schiappa, parla come la sinistra, come le femministe. Io sono stato il primo a dirlo: lei è una donna di sinistra, tutti i suoi riflessi sono di sinistra, non è in sintonia con il suo elettorato, dice che l’islam è diverso dall’islamismo, dice che la ‘grande sostituzione’ non esiste, e il 67% dei francesi pensa il contrario”.

Dunque ha concluso.

“La Le Pen parla come la sinistra, come Montebourg, Màlenchon, cerca di aggrapparsi alla mia presunta misoginia. Riflessione stupida, analisi stupida, attacco stupido, i suoi elettori non saranno sciocchi”.