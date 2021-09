Fare di Giancarlo Giorgetti – e sperare che lo sia – il nuovo Gianfranco Fini, ovvero un ariete da scagliare contro Matteo Salvini per sfasciare il centrodestra (come un tempo il capo di Alleanza Nazionale lo fu contro Silvio Berlusconi senza riuscire a sfasciare il centrodestra) è solo un’esercitazione di pura teoria. Tutta l’operazione, orchestrata dai giornali, non tiene conto di un dato di realtà: ed è il Giorgetti medesimo. Non ha cognati. E manco uno straccio di appartamento a Montecarlo.

Pietrangelo Buttafuoco Pietrangelo Buttafuoco su Barbadillo.it