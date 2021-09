“Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha ascoltato in una audizione, durata quasi due ore, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo a cui rivolge un duplice plauso, per il prezioso ruolo svolto in qualità di rappresentante della Nato in Afghanistan – dando lustro alla capacità e competenza della nostra diplomazia – e per aver fornito al Comitato importanti e circostanziate informazioni e valutazioni che consentiranno successive riflessioni sia sul tema della sicurezza nazionale sia su quello della difesa europea anche per meglio fronteggiare l’espansione del fondamentalismo e le minacce del terrorismo islamico. Nel corso della audizione sono stati illustrati sotto ogni aspetto gli accordi di Doha e gli errori compiuti nelle operazioni del ritiro; le modalità con le quali potrà proseguire la fuoriuscita dall’Afghanistan delle persone che hanno collaborato con il contingente italiano e di coloro che intendono farlo; la composizione del nuovo governo e le sue possibili evoluzioni; i contrasti e le collaborazioni tra il regime talebano e le organizzazioni del terrorismo internazionale; il ruolo di potenze regionali ed internazionali come Cina, Russia, Turchia, India e Pakistan e le conseguenze sulle aree di prioritario interesse nazionale; l’esigenza di una efficace collaborazione e integrazione dell’intelligence e della difesa europea nel quadro dell’Alleanza Atlantica, per consentire all’Europa una maggiore autonomia. Anche sulla base delle considerazioni svolte durante l’audizione il Comitato coglie l’occasione per esprimere anche apprezzamento e gratitudine nei confronti del Generale Portolano e del contingente italiano che ha operato in Afghanistan con riconosciuta professionalità conseguendo eccellenti risultati”.



È quanto rileva il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir, evidenziando come “l’alto contenuto delle informazioni e delle valutazioni che ci sono state fornite sono davvero importanti per i lavori del Comitato”.

Redazione Redazione su Barbadillo.it