A venti giorni dal voto, un nuovo sondaggio Forsa assesta un altro colpo al cattivo umore dei conservatori tedeschi, con l’Unione di Armin Laschet che scivola sotto la soglia del 20, al 19% dei consensi. I socialdemocratici di Olaf Scholz sono dati invece al 25%, con sei punti di vantaggio. I Verdi di Annalena Baerbock sono al 17%. Fra gli altri partiti, i liberali registrano un 13%, l’ultradestra di Afd l’11 e la sinistra della Linke il 6%.

Il soccorso Merkel

Angela Merkel è intervenuta nel Bundestag per sostenere la corsa del suo partito: “Queste elezioni sono importanti perché cadono in un periodo di grandi crisi e perché decideranno la direzione che prenderà il Paese. O la Germania sarà governata da una coalizione guidata dall’Spd in cui sarà compresa anche la Linke, oppure vi sarà un esecutivo guidato da Armin Laschet e dalla Cdu/Csu”.

Poi ha ribadito di fronte alle contestazioni da parte dei gruppi rivali: “Sto da 30 anni al Bundestag, che e’ il cuore della democrazia: dove, se non qui, devono essere discussi questi temi?”.