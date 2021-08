Sembra considerazione banale, eppure la tendenza a rifugiarsi in un romanticismo irrazionale che scappa dalla tecnica invece che affrontarla e servirsene, è concreto. Oggi forse ancora di più rispetto ai tempi in cui Venner scrive e fa appello

“allo spirito assoluto dell’Europa, simbolizzato dal mito di Prometeo, il titano che sottrasse agli dei il fuoco del cielo, per dare agli uomini la conoscenza e il dominio del mondo”.

Insegnamento da tenere a mente, perché a negare il valore della conoscenza scientifica si rischia di ritrovarsi monchi di un elemento imprescindibile di ciò che ci è stato tramandato, e di dare adito a potenziali degenerazioni che nulla hanno a che vedere con l’eredità d’europei che avremmo il dovere di far vivere in ciascuno di noi. Un pericolo concreto, se banalmente si guarda a vicende attuali come l’atteggiamento dinanzi alla gestione dell’attuale pandemia. Sacrosanto contestare le storture del Green pass o denunciare i possibili tentativi di sperimentare forme di controllo sociale con la scusa del virus. Ma da questo a gridare al complotto, sposare le follie della folla berciante dei no-vax e sentirsi un anarca jungheriano solo perché si rifiuta una puntura, ce ne passa un bel po’. E forse converrà – anche a una parte del mondo che si vorrebbe identitario – ricordare che invocare continuamente violazioni della libertà individuale e gridare allo Stato di polizia è atteggiamento da liberali, non certo consono a chi ha presente che il valore della personalità riceve il suo senso nella comunità. In soldoni: più tenuta e sforzo di comprendere il reale, meno ribelli che si sentono tali solo perché non mettono la mascherina.

La lotta al globalismo

Detto ciò, è chiaro che recuperare un filone della cultura europea per farne sintesi non significa evitare uno degli snodi cruciali del tempo, quella lotta al globalismo che passa anche dalla contestazione senza tregua della tecnocrazia. Perché, sostiene Venner,

“se siamo fieri delle conquiste della scienza e della tecnica, ci ribelliamo contro l’uso aberrante che troppo spesso se ne fa”.

Riflessioni preveggenti

Su questo versante, il testo diventa profetico, prefigurando con decenni d’anticipo scenari e dinamiche che si sono affermati nell’evoluzione del capitalismo transnazionale.

“Il capitalista individuale, il padronato della tradizione iniziale è scomparso – scrive Venner, nel lontano 1963 – Al suo posto è subentrato un capitalismo spersonalizzato, disperso, anonimo (…) Non sono più i titolari del capitale che dirigono e controllano le imprese, ma gli specialisti dei meccanismi finanziari, alti funzionai delle holding e delle banche, reclutati per cooptazione nell’ambiente molto chiuso dell’alta borghesia. Ambiente che conviene chiamare col proprio nome: la casta dei tecnocrati”.

Nel passaggio non c’è alcuna cesura, suggerisce lo storico francese, ma una naturale trasformazione perché

“i tecnocrati di oggi non sono diversi dai capitalisti di ieri. Sono i profittatori del lavoro degli altri, i reazionari dell’epoca moderna (…) Per loro, le comunità umane non sono che immense società anonime il cui funzionamento anarchico deve essere ordinato dalla creazione di un grande mercato mondiale razionale e normalizzato”.

Venner intuisce che la definitiva frattura tra Paese reale e Paese legale è avvenuta a netto vantaggio del secondo, ma anche che “la malvagità del Regime susciterà in futuro nuove esplosioni popolari. Se saranno disorganizzate, queste rivolte finiranno come le precedenti. Tutta la nostra azione deve quindi avere lo scopo d’introdurre il lievito nella pasta”. Ogni riferimento alle proteste – i Gilets jaunes in Francia, o i no-pass di oggi – sembra voluto. “Coloro che credono nello spontaneismo, credono nella risurrezione dei morti” sentenzia lo scrittore transalpino.