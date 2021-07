Gianni Alemanno è stato assolto dalle accuse di corruzione nell’ambito dell’inchiesta Mondo di Mezzo. La decisione dei giudici della sesta sezione penale della corte di Cassazione. Gli ermellini hanno rigettato le richieste della procura generale che avrebbe voluto la conferma della condanna a sei anni per l’ex sindaco di Roma.

La Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello solo per il capo d’accusa riqualificato nel traffico di influenze in merito allo sblocco dei pagamenti Eur Spa. La notizia è stata accolta con soddisfazione proprio da Gianni Alemanno che ha dichiarato:

“La fine di un incubo durato sette anni, e che obiettivamente poteva essere evitato. Mi sono ritrovato prima mafioso e poi corrotto, adesso rimane un piccolo traffico di influenze che sarà la Corte di appello a giudicare. Questa sentenza ridimensiona questa vicenda: non c’è più corruzione, non c’è più quel fango che mi era stato tirato addosso”.

Giorgia Meloni si è congratulata con Alemanno. E dopo la sentenza ha detto all’Adn Kronos:

Il senatore Fdi Ignazio La Russa ha affermato

”Sono felice per l’esito del processo che ha visto l’assoluzione in Cassazione di Gianni Alemanno per il reato di corruzione. Non ho mai dubitato che fosse estraneo alle accuse che gli erano state mosse e oggi, dopo sette lunghissimi anni, finalmente la giustizia ha riconosciuto la sua innocenza”.