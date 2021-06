“Il 2 e 3 Luglio si svolgerà a Bologna il congresso nazionale di Azione Universitaria. Lo storico movimento della destra universitaria, erede del Fuan, torna a tutti gli effetti ad essere il movimento universitario della destra politica italiana”. Così in una nota Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Roscani ha aggiunto: “A presiedere il Congresso sarà Giovanni Donzelli, già presidente di Azione Universitaria e oggi deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia. Lo straordinario successo di Giorgia Meloni, lanciata a vele spiegate per diventare il leader del primo partito italiano si avverte anche da quello che accade in Gioventù Nazionale (movimento giovanile di Fdi) e nel mondo universitario”.

Roscani ha continuato: “A Bologna , roccaforte rossa nell’epoca della fine delle roccaforti, con questo congresso si “chiude” quindi il cerchio, Giorgia Meloni ha una classe dirigente anche nel vivaio universitario. A guidare la pattuglia universitaria dei meloniani sarà Nicola d’Ambrosio, studente di Medicina dell’Università di Chieti già eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari nel 2016 con oltre 1700. D’Ambrosio e la sua squadra costruiscono il loro consenso convincendo gli studenti della loro visione di università, anteponendo la competenza agli slogan fuori tempo della sinistra universitaria. Vicepresidenti del movimento saranno Dalila Ansalone bolognese, cnsu in carica, che avrà anche la delega di responsabile degli eletti e comunicazione del movimento e Francesco Armone, della realtà messinese che esprime anch’essa un Cnsu”.

Quindi ha concluso: “Azione Universitaria nel 2019, coordinata da Pasquale Oronzio, nell’ultima competizione nazionale, prendeva già il 18%, dei consensi, eleggendo 3 CNSU e aprendo la pista alla crescita di Fratelli d’Italia anche negli ambienti accademici. Insieme ai cnsu ci sono decine di senatori accademici e consiglieri d’amministrazione in ogni parte d’Italia. Coerenza, passione, lavoro e coraggio sono la cifra distintiva dei ragazzi e le ragazze di Gioventù Nazionale e Azione Universitaria , orgogliosi dei risultati straordinari arrivati dopo tanto sacrificio e che oggi più che mai rappresentano l’ossatura di una classe dirigente che è pronta ad incidere da subito per cambiare l’Italia”.