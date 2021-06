Due anni prima, dicembre 2020 Roma Nord

C’era nebbia all’inizio di quel giorno d’inverno mite, prima che l’alba spuntasse in corso di Francia, sotto gli archi di ponte Flaminio.

Roma non è abituata alla nebbia. Non lo è la gente, non lo sono le strade o i palazzi. La metropoli diventa evanescente. Quando c’è nebbia, a Roma, devi restare a casa.

Flavio Cometti aveva passato la serata da alcuni amici per un pokerino. Erano le cinque di mattina, passato il coprifuoco si poteva circolare. Salutò una coppia davanti alle saracinesche del Jam di via Flaminia Vecchia. I Negroni del dopocena gli avevano messo stanchezza addosso e non ricordava dove avesse parcheggiato la minicar. Barcollò fino al cavalca- via della tangenziale, buttò l’occhio dall’altro lato dello stra- done, ma niente: non vedeva oltre i piloni.

Bianco. Tutto era bianco, l’aria era fradicia. Roma era foderata di nebbia.

Poi ricordò di aver sistemato la Ligier sul marciapiede da- vanti all’Oviesse. Sperò che nessun carroattrezzi l’avesse portata via, sennò chi glielo spiegava a mamma.

In quella trama di filamenti lattiginosi Flavio Cometti nep- pure fece caso se fosse in funzione il semaforo sotto il ponte della tangenziale. Fu un gesto meccanico, compiuto chissà quante volte. Attraversò di corsa e, dopo pochi passi, ascoltò per una frazione di secondo il brusio di un motore elettrico.