polveroso, ma non troppo. I ritagli erano ordinati per argomenti e rac- colti in fascicoli, una decina in tutto. Questioni storiche, decisamente monotematiche, care a un vecchio fascista qual era stato di sicuro il capofamiglia: Storia della Seconda Guerra, Benito Mussolini, Re- pubblica Sociale Italiana… Un incartamento mi incuriosì: Partigia- ni. All’interno ritagli sul “triangolo della morte”, violenze impunite, alcune recensioni sui libri di Giorgio Pisanò e di Giampaolo Pansa. Accanto, una sull’altra, pile di riviste divise per annate. Anche quelle, decisamente di parte, sempre la stessa. Raccolte del Borghese, dello Specchio e del Candido. Arrivavano ai primi anni Settanta. In un angolo, incastrata fra pavimento e soffitto spiovente, una vecchia bici. Ancora più in là, notai una cassettina in legno, di quelle per la grappa o per il cognac di pregio. Speravo che la bottiglia fosse rimasta al suo posto, vergine. Invece no, la cassetta era leggera. La presi e lasciai lo stanzino. Mentre scendevo nella sala, con la sinistra tolsi un po’ di polvere dalla superficie. Mi sedetti sul divano nuovo di zecca facendo attenzione a non sporcarlo. La cassetta era chiusa da un gancio arrug- ginito. Dentro, altri ritagli sulla guerra mondiale, un paio di mostrine militari, una pallottola ossidata, lacci da scarpone e, sotto a quelle cianfrusaglie, un quaderno con la foderina nera e porosa, un tempo lucida. Le pagine, quasi tutte scritte, con le righe rosa pallido. Sulla copertina, una targhetta bianca col titolo: Diario dell’ultima notte. Verona, 11 gennaio 1944, di Antonio Basso.

Era del padre della signora Erminia, un suo diario scritto e ripo- sto nella cassetta di legno, pensai all’insaputa dei familiari. Presi a leggerlo. La grafia era ordinata, come quella di uno scolaro diligente. Poche cancellature, rare correzioni. Contenuto assolutamente prezioso. Era la cronaca, divisa in brevi capitoli, della notte che precedette la fucilazione di Galeazzo Ciano e di altri quattro detenuti nel carcere militare di Verona. Antonio era un giovane volontario della Guardia nazionale repubblicana, gli toccò il turno di ronda e quindi fu testi- mone di quell’evento drammatico. Lo stile era asciutto, il racconto emozionante. La mia lettura fu velocissima, a tratti febbrile. Una pagina via l’altra. Mi fece sobbalzare il trillo del campanello di casa,