Eros e vaccinazione. Il cocktail è di Checco Zalone e interpreta una parte dello spirito del nostro tempo dove anche prima di un incontro intimo ci si chiede surrealmente se sia una esperienza “sanitariamente corretta”. Prima di un bacio appassionato nel cinema o su un muretto, dovremo avrere il foglietto con l’esito del tampone? ***

Venerdì 30 aprile un’inaspettata sorpresa ha colto l’Italia intera: sui social media è sbarcato, diventando virale in poche ore, il video ufficiale della nuova canzone di Checco Zalone, “La Vacinada”, con un’ospite d’eccezione particolarmente gradito: l’attrice premio Oscar Helen Mirren!



Il video, ambientato in Puglia, e la canzone sono intrisi di ironia e intelligenza, al fine di sensibilizzare verso la campagna di vaccinazione.



https://www.youtube.com/watch?v=qE9kZFHvWFk

Mercoledì 5 aprile, Helen Mirren rilascia una dichiarazione ufficiale in merito alla collaborazione:

“Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme”.



“I was thrilled that my friend and admired colleague, Checco Zalone, asked me to appear with him in a video to promote the taking of the vaccine. To work with a man of such elegance and brilliance is truly an honor, and I am very happy that there has been such a strong response to our work together. “



Helen Mirren