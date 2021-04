Inoltre, in base al terzo comma della medesima disposizione “(…) Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti”.

In seguito alla formazione del Governo “Draghi” e alla aggregazione dell’amplissima maggioranzaparlamentare che sostiene lo stesso Esecutivo in entrambi i rami del Parlamento l’assetto garantistaprevisto in modo nitido dal legislatore risulta alterato. La legge, i regolamenti e la prassi parlamentarerichiedono che alla presidenza del CO.PA.SIR. sieda un rappresentante dell’opposizione, mentre dopo due mesi dall’insediamento del nuovo Esecutivo l’organo di controllo e garanzia dei Servizi diinformazione e sicurezza continua ad essere presieduto da un esponente della maggioranza parlamentare.

Anche i precedenti parlamentati confermano la regola. Invero, a seguito della formazione del Governo“Monti” – a cui soltanto il Gruppo della Lega Nord negò la fiducia – si sarebbe dovuto eleggere allaPresidenza dell’organo bicamerale di vigilanza un componente dell’unico partito di opposizione. Intal senso, il Presidente del CO.PA.SIR. on. Massimo D’Alema – avendo votato la fiducia al nuovo Governo, in conformità alla scelta del suo Gruppo parlamentare – rassegnò le proprie dimissioni dallacarica e ciò proprio per agevolare la sua sostituzione con un esponente dell’opposizione. Tuttavia, inquell’occasione non si procedette al doveroso avvicendamento con un esponente della Lega, in quantoper decisione unanime dei Gruppi parlamentari (e, dunque, anche del Carroccio) si ritenne di derogare alla regola confermando alla Presidenza l’on. D’Alema. Il caso appena ricordato (che riguardava, comunque, Gruppi parlamentari che si confrontavano con un governo “tecnico” e non “politico”)costituisce, pertanto, la tipica eccezione che conferma la regola. Si è trattato, in quel caso, di una specifica applicazione del principio consuetudinario del diritto parlamentare conosciuto come nemine contradicente. Infatti, in conformità alla richiamata regola consuetudinaria – fondata sul presupposto della c.d. disponibilità del diritto parlamentare – in assenza di obiezioni e, dunque, all’unanimità, èpossibile operare in deroga delle norme dei Regolamenti di Camera e Senato.

Del resto, proprio nella corrente legislatura il predecessore dell’attuale Presidente del Co.pa.sir., l’on.Guerini, non ha esitato a rassegnare le proprie dimissioni il 4 settembre 2019 quando il gruppoparlamentare d’appartenenza ha deciso di passare dall’opposizione alla maggioranza, votando lafiducia al governo Conte II.

In una forma di governo parlamentare come quella italiana la dialettica democratica non si svolgetanto tra Governo e Parlamento, quanto, piuttosto, tra l’Esecutivo, con la sua maggioranza, e l’opposizione parlamentare. Per questa ragione, le leggi, i regolamenti parlamentari, le convenzionie le prassi parlamentari prevedono spazi, ruoli e procedure finalizzate a garantire l’opposizione, sino a delinearne un vero e proprio statuto costituzionale. Uno statuto dell’opposizione che reclamarigorosa osservanza, tanto più in un contesto emergenziale come quello che l’intera Nazione e le sueistituzioni stanno affrontando da oltre un anno.

Nel quadro descritto, dunque, in assenza di un accordo unanime in senso contrario, la Presidenza delCO.PA.SIR. deve essere ricoperta da un componente dell’unico Gruppo parlamentare che non haespresso la fiducia al Governo in carica. Ciò tanto in ossequio ad una espressa previsione legislativa, quanto nel rispetto di un fondamentale principio dello Stato costituzionale pluralista, in cui il classico principio di separazione dei poteri assume anche la fisionomia dei pesi e dei contrappesi che valgono a garantire l’equilibrio delle istituzioni e la contendibilità del potere politico.