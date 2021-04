La sinistra torna a reclamare la patrimoniale. La proposta arriva da Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana.

“Secondo Salvini è un crimine da arresto immediato. Secondo Meloni un furto sui conti correnti e chi la propone un nemico dei cittadini da fermare il prima possibile. Ma pare gli italiani la pensano come noi. Il 66% (compresi gli elettori di Lega, FI e FdI) infatti e’ favorevole alla patrimoniale, la tassa sui grandi patrimoni dei ricchi, secondo un sondaggio reso noto nei giorni scorsi”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Eppure lo scorso dicembre – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – il 96% della Camera dei Deputati ha votato contro la nostra proposta. Uno schiaffo alla volonta’ popolare. Noi non abbiamo dubbi. La giustizia sociale e’ l’unica strada percorribile e la patrimoniale un passo necessario in questa direzione. Non e’ follia, non e’ un tabu’, e’ buonsenso. Presenteremo di nuovo la nostra proposta – conclude Fratoianni – continueremo ad insistere per tassare i grandi patrimoni, redistribuirne la ricchezza e uscire insieme da questa terribile crisi. Gli italiani sono dalla nostra parte, la parte giusta della storia”.

