Roma è in emergenza e la Lega vuole schierare il maggiore esperto in materia. Oggi Matteo Salvini ha ri-lanciato la candidatura a sindaco della Capitale di Guido Bertolaso. L’ex numero uno della Protezione civile, impegnato a fronteggiare l’emergenza Covid in Lombardia, rappresenta il profilo ideale per il capo della Lega in vista delle amministrative romane che si terranno in autunno.

Durante una conferenza stampa dedicata proprio a Roma Capitale, Matteo Salvini ha dichiarato:

“Si vota in autunno e noi ci stiamo preparando: stamattina ho parlato con Bertolaso. E’ certo che se riuscirà a mettere in sicurezza la salute dei lombardi, in autunno si può occupare della vita dei cittadini della Capitale. Guido Bertolaso da persona seria qual è diceva che se si sarebbe votato a maggio, essendo già impegnato in Lombardia, non avrebbe potuto fare due cose insieme. Ma se il piano vaccinale si conclude presto, con lui possiamo andare avanti su Roma. Poi non voglio forzarlo. Abodi persona stimabile, ma mi permetterò di insistere con Bertolaso, una personalità concreta e rapida”.

Il rinvio delle amministrative, come era ampiamente prevedibile, ha rimescolato le carte. E consente ai partiti del centrodestra di ripensare le proprie strategie in vista dell’appuntamento elettorale di Roma. Di Bertolaso s’era già parlato cinque anni fa e sul suo nome era maturata una divisione tra le anime della coalizione del centrodestra che ha portato i partiti a presentarsi divisi, in una campagna elettorale che fu allora intrisa di veleni. Anche se Guido Bertolaso, poi, non ebbe più a candidarsi lasciando spazio alla dicotomia Marchini-Meloni.

Sullo sfondo, citato proprio da Salvini, il profilo di Abodi che è gradito a Fratelli d’Italia.