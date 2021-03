Tre libri che nel bene e nel male indagano il sesso degli italiani. Il primo, Nudi. Il sesso degli italiani, del noto conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, è esplicativo anche nella copertina: nudi sono il sedere e la schiena, in un livido bianco e nero, dello scrittore stesso. Scambisti, prostitute, trans, feticisti, sadomasochisti, sono i protagonisti di racconti che Cruciani ha preso a piene mani da alcuni ascoltatori della sua trasmissione La Zanzara, e che compongono un mosaico di questo strano paese cialtrone e mancato chiamato Italia. Le parti migliori sono quando Cruciani, coerentemente con la copertina e con il titolo, si mette anche lui a nudo raccontando alcune sue “prime volte”.

Ma se Cruciani ha una narrazione anarcoide e corale, la giornalista Barbara Costa con il suo Pornage. Viaggio nei segreti e nelle ossessioni del sesso contemporaneo sembra un’entomologa attenta e pignola nel descrivere il sesso in tutte le sue declinazioni, come se fossimo spettatori di uno dei tanti mondo movies degli anni Sessanta: dalle varie app alle sexdoll, sorta di robot sempre più umani in grado di soddisfare le voglie di mariti sempre più frustrati. Ma non bisogna dimenticare i cosiddetti asili per adulti, dove uomini d’affari e manager decidono di “regredire” per qualche ora e vengono accuditi come bambini piccoli. Sono solo alcuni esempi di un libro dal sapere enciclopedico, introdotto da una prefazione entusiasta di Giampiero Mughini. Dopo siffatta lettura esperienziale, viene da citare l’aneddoto di Jean Baudrillard: nel bel mezzo delle baldorie, un uomo sussurra all’orecchio della donna: “What Are You Doing After The Orgy?”.

Dall’ overground all’underground: La coppia cuckold dell’invisibile e fantasmatica Laura Cazzaniga sono una serie di racconti “autobiografici” che hanno prima avuto un certo successo su Facebook e poi hanno trovato, finalmente, una pubblicazione. Un lui cuckold e cioè si eccita a vedere la propria donna fare sesso con altri uomini e una lei che gode a umiliarlo, negandogli l’orgasmo. Scritto magnificamente in situazioni sempre più paradossali, estreme e grottesche, con la soggettiva tutta al maschile, La coppia cuckold inspira al sottoscritto la seguente massima: astinenza… sottile perversione!

