Giorgia Meloni conferma il “no” a Draghi. Anche dopo il discorso in Senato, la leader di Fratelli d’Italia conferma il collocarsi all’opposizione. Che però, come ribadito anche in aula dal senatore Luca De Carlo, non sarà “cieca” bensì prenderà in considerazione ogni atto su cui poi, singolarmente, deciderà come orientare il suo voto.

In un post sui social, Meloni ha spiegato la sua posizione:

Dopo aver ascoltato da Draghi un intervento di generica visione politica, che evita però di calarsi nelle scelte concrete da effettuare, confermiamo il nostro no a questo Governo. Non si può chiedere agli italiani un supplemento di fiducia al buio nei confronti del nuovo Esecutivo. Entreremo nel merito delle singole questioni evidenziate da Draghi durante il dibattito in Aula, e valuteremo i singoli provvedimenti che saranno votati, senza “cessioni di sovranità” che non ci appartengono.