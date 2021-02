Il manager Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo (la banca pubblica che finanzia stadi e impiantistica sportiva) è il probabile candidato per il centrodestra alle comunali di Roma. Sul suo nome convergono Lega e Fdi. Interpellato da RomaToday ha risposto: “Non lo escludo, sto riflettendo”.

Chi è Abodi

In gioventù è stato un attivista di destra, della sezione Msi Balduina, iscritto al Fronte della Gioventù (come ricorda Nazzareno Mollicone ed è documentato nel saggio “Fronte della Gioventù” di Alessandro Amorese). Romano, 61 anni, laureato alla Luiss in Economia, è stato presidente della Lega calcio di serie B e consigliere di amministrazione di Coni servizi. Dal 2017 Abodi è ai vertici dell’Istituto per il credito sportivo, la banca sociale di Stato che eroga prestiti a tassi ridotti per sostenere gli impianti sportivi.

E’ un manager, un uomo “del fare” come piace a Matteo Salvini che fin dall’inizio ha pressato per un nome lontano dalla politica. E’ stato proposto da Giorgia Meloni, che alla fine sembra averla spuntata sulle altre forze di coalizione nella scelta del nome per il Campidoglio. Alla Lega, con ogni probabilità, potrebbe andare la casella del candidato presidente alle prossime regionali del Lazio.