Per Gianfranco Rotondi è normale avere diffidenza nei confronti di un tecnico per chi proviene da una lunga tradizione politica. L’ex ministro lo ha ribadito a Repubblica “benedicendo” la scelta di Giorgia Meloni nel collocarsi all’opposizione di un eventuale governo guidato dall’ex governatore della Bce Mario Draghi.

En passant, poi, Rotondi conferma qualche rumors e afferma di sentire possibile un sostegno a Draghi da parte della Lega. A proposito, l’ex segretario Dc ha spiegato:

Non ho contatti con Matteo Salvini ma escludo un suo voto contrario.

E sulla scelta di Fratelli d’Italia ha affermato:

La sua decisione (di non appoggiare il governo Draghi ndr) merita rispetto. Noi che veniamo da grandi tradizioni, io dalla Dc Giorgia da An, siamo insofferenti agli esterni alla politica. E’ salutare che un premier non abbia proprio tutti a suo favore.