“La soluzione per noi è un governo di centro destra, i numeri si possono trovare in parlamento non con i transfughi ma con chi ritiene indispensabile affrontare la crisi sanitaria ed economica”. Così Antonio Tajani, vicepresidente Forza Italia, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. Tajani di fronte all’ipotesi che alla guida di questo governo possa esserci Matteo Salvini risponde: “Toccherà al presidente della Repubblica individuare un nome, noi di Forza Italia possiamo garantire credibilità e affidabilità anche a livello internazionale”.

Responsabili per il centrodestra

Transfughi verso il centro destra? “Ci sono alcuni parlamentari del Movimento 5 stelle e del Gruppo Misto che hanno manifestato insofferenza nei confronti della maggioranza, c’è molto malcontento”. conclude Antonio Tajani, vicepresidente Forza Italia.

Crisi parlamentare imprevedibile

Forza Italia ha assunte sempre, in linea con la posizione dei popolari europei, una linea pro stabilità, dialogante. Adesso, dopo che alcuni esponenti azzurri (Polverini e Brunetta) vengono indicati come possibili interlocutori del centrosinistra e di Conte, il mondo berlusconiano apre all’ipotesi di una soluzione di centrodestra, con il sottinteso che potrebbe anche nascere fisiologicamente un governo istituzionale, supportato anche dalle destre. Le prossime ore saranno decisive per la definizione del superamento della crisi di governo.

