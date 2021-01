L’ex eurodeputata del Partito democratico Michela Giuffrida è diventata la portavoce del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Una decisione che ha provocato non pochi malumori sia nel centrodestra che nel centrosinistra isolano. Eletta nel 2014 a Bruxelles, non sono bastate 52 mila preferenze per la riconferma. Giuffrida è stata è stata corrispondente de La Repubblica e Radio Capital e poi direttrice di Telecolor e Antenna Sicilia, emittenti del gruppo che fa capo all’editore Mario Ciancio.

Per il suo impegno professionale, nel 2010 il capo dello Stato Giorgio Napolitano le ha conferito la onorificenza di cavaliere della Repubblica.

La notizia è stata accolta anche da diversi malumori rigorosamente bipartisan. Sia da destra che da sinistra sono piovuti dubbi sulla scelta di Musumeci e della giornalista che hanno alimentato il dibattito politico siciliano in questi ultimi brandelli di feste natalizie.

