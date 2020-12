Ogni rigo è un inizio di un percorso, per alcuni labirintico per altri ascensionale. “Il ritorno oltre il tramonto” è un saggio frutto di una ricerca tradizionale in corso da più lustri. L’editore barese L’Arco e La corte ha dato alle stampe l’opera firmata da “Il Solitario”, pseudonimo di un raffinato studioso di pensatori antichi, nonché scrutatore inflessibile delle fratture del mondo moderno.

“Il ritorno parte dal fuoco e al fuoco si ricongiunge”: una lettura che apre orizzonti, costringe a riperimetrare il proprio passaggio nei nostri tempi, con le coordinate che arrivano dal richiamo ad un ordine naturale e tradizionale. I capitoli sono intervallati da composizioni in versi firmate Pseudoplutarco, inviti a superare la superficie e a ricongiurgersi con l’origine e la gioia della terra. Verso una “apollonia linearità” che per l’autore e i suoi antichi sodali non è altro che una riconnessione con ciò che era, è e sarà il destino dell’uomo differenziato.

La lettura risulterà policentrica e dagli itinerari mai prevedibili, alla ricerca del fuoco di una sapienza tradizionale, da gustare pagina dopo pagina, ma soprattutto nell’attraversamento della lotta quotidiana.

La presentazione del volume

«…Il racconto – così come il ricordo – del Ritorno non è una speculazione o una predica, né tantomeno un insegnamento. Non ha un “interno” o un “esterno” al suo contenuto. Non è il portato di una morale che ammonisce o che rivela. Non è un’analisi, semmai una sintesi. Non è una astratta dissertazione, più o meno rigorosa, che non risulterebbe, peraltro, né adeguatamente argomentata, né sistematica, né, tanto meno, originale. Non è neppure il calco di una sequenza di segni e di suoni messi in fila da una lunare suggestione sotto forma di parole. Esso vuole essere solo una danza per fanciulli, alla quale sono stati aggiunti solo pochi appunti di un viaggio da intraprendere, da portare a compimento e, poi, da ricominciare ancora. E poi ancora. Per fare ritorno dentro e intorno a sé. Al di fuori della straniante e avvilente crisi in corso. La meta? Di certo una conquista semplice ed essenziale nella sua apollinea linearità. Comunque risolutiva, se autenticamente vissuta. Per ritrovarsi, alla fine, a fare i conti “solo” con un nuovo sguardo e col proprio spirito giocondo o, forse forse, con un nuovo patto tra l’uomo e la terra magari con un rinnovato focolare e col suo lume fecondo.

*Il ritorno oltre il tramonte, scritto da Il Solitario pp.227, euro 17, L’arco e la Corte