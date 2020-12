Gioventù Nazionale tuona contro il governo sulle politiche per l’occupazione dei giovani. Una dura nota, firmata dal responsabile nazionale del movimento giovanile vicino a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, Fabio Roscani, rampogna l’esecutivo sui dati relativi alla disoccupazione giovanile che, in questo momento aggravato dal Covid, raggiunge picchi fin troppo alti.

Fabio Roscani ha dichiarato in una nota:

“Dati Istat spaventosi. La crisi economica dovuta a questa pandemia si abbatte naturalmente sul mercato del lavoro italiano, in particolare ci preoccupa la disoccupazione giovanile che raggiunge il 30,3%.

Gioventù Nazionale ha manifestato diverse volte contro questo governo, che sembra non accorgersi che in Italia occorrono urgentemente delle politiche concrete a sostegno delle giovani generazioni. Il futuro dei giovani è stato troppe volte umiliato e bistrattato da provvedimenti inutili e dispendiosi come i banchi a rotelle e il bonus monopattino, per non parlare dell’inutile e fallimentare Reddito di Cittadinanza”.