Venerdì 4 dicembre torna in edicola CulturaIdentità, il mensile fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni. Il nuovo numero è una monografia dedicata al Natale, la festa dei popoli europei per eccellenza, che affonda le sue radici nei culti precristiani di rinascita della luce solare, tema al quale l’intellettuale belga Robert Steuckers dedica un breve saggio pubblicato su questo numero della rivista.

Ad accompagnare l’excursus antropologico, varie firme prestigiose, da Marcello Veneziani a Diego Fusaro e Laura Tecce, analizzeranno i bizzarri provvedimenti del governo tesi a limitare le celebrazioni natalizie in famiglia e in chiesa, che hanno scatenato ampie polemiche sui media nelle ultime settimane e a cui fa riferimento il titolo del numero di dicembre che recita “Vogliono rubarci il Natale”.

Alessandro Meluzzi e Michela Mercuri ci racconteranno invece le modalità attraverso cui i cristiani ortodossi e i cristiani copti celebrano il Natale, mentre Angelo Crespi, Leonardo Petrillo, Giovanni Vasso e Alvise Pozzi si soffermeranno sul ruolo giocato da questa festa nell’arte, nel teatro, nella letteratura e nel cinema.

Roberto Libera ci ricorderà da parte sua la storia del presepe, Federico Cenci il ruolo giocato dal “dono” nella tradizione natalizia, Emanuele Ricucci, infine, l’impatto economico dei colossi del web sul commercio di prossimità e sull’economia italiana.

Da segnalare le interviste di Manuel Fondato a Jerry Calà, di Beatrice Gigli ad Alessandro Erra e di Alma Manera a Monsignor Salvatore Salvia.

Nelle pagine regionali prosegue il viaggio della “Rete delle città identitarie”, promossa dall’associazione CulturaIdentità, che questo mese conduce il lettore alla scoperta delle tradizioni natalizie locali, con un occhio all’impatto che le restrizioni anti-covid avranno su molte attività, a cominciare dalla crisi dei maestri presepai, di cui parlerà in un’intervista il maestro napoletano Marco Ferrigno.

Per le pagine di Italia che Innova gli interventi di Marco Giachetti, presidente della Fondazione Ca’ Grande, e Laura Merli, che presenta il nuovo progetto Sima: un’app per il benessere psicologico.

Il Babbo Natale/ladro munito di piede di porco ritratto nella copertina di Mr Save The Wall è metafora di come politici e media “ci stiano togliendo simboli e certezze”, sottolinea nel suo editoriale Sylos Labini, fondamento di identità e dimensione collettiva, senza le quali, secondo Sansoni, “non c’è rito, né liturgia, né autentica devozione”.

CulturaIdentità sarà in edicola, al prezzo di 3 euro.

Wim Kieft Wim Kieft su Barbadillo.it