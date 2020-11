C’è un tema che è ineludibile eppur tabù nel mondo che si propone come alternativo alla coalizione di governo Pd-M5s. Il busillis, che il solo evocare è rischioso – evidentemente – per una lunga e solida retorica in materia, è questo: esiste ancora il centrodestra? L’alleanza tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia è ancora un soggetto politico oppure, lentamente, se ne finirà in soffitta insieme a quanto resta della rivoluzione (mancata) della seconda repubblica?

Secondo Guido Crosetto, intervistato da La Verità, il centrodestra è sull’orlo di una crisi di nervi. Nulla che non si sapeva già epperò il “gigante” che fondò con Meloni Fratelli d’Italia è l’unico – almeno al momento – a dire apertamente che i rapporti sono ai minimi storici e che “la lite è solo rinviata”. Secondo l’ex sottosegretario, il voto favorevole allo scostamento di bilancio da parte di Lega e Fdi ha sostanzialmente disarmato la polemica e indotto Forza Italia a non poter “liberarsi” del vincolo d’alleanza accampando l’irresponsabilità politica di Salvini e Meloni. Almeno per il momento.

Crosetto ha affermato:

“Era stata studiata la tempesta perfetta […]. Io temo che il problema (di una rottura ndr) sia solo rinviato. Al voto sul Mes del 9 dicembre. Dentro Forza Italia vedo molta tensione e in parecchi vorrebbero rompere con gli alleati. Sono irritati, almeno così dicono loro, dall’atteggiamento della Lega che ritengono predatorio e sprezzante”.

Ma Crosetto, che evidentemente c’ha preso gusto a sfrugugliare i tabù attuali, affronta anche un altro tema e spiega:

“Sarebbe assurdo pensare di svuotare Forza Italia. L’obiettivo semmai sarebbe quello di avere un centro che si rafforza. Se uno vuole vincere davvero, s’intende….Si può anche preferire di fare l’opposizione in Parlamento e a quel punto torna più utile rimarcare le proprie posizioni e fidelizzare il proprio elettorato. C’è gente che dice di voler governare ma che in realtà ha molta paura di farlo…”