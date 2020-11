Il sipario sui teatri è nuovamente calato, ma lo spettacolo non si ferma!

27 Novembre ore 21:00 fino al 4 Dicembre : biograVIE sarà disponibile on line sulla piat- taforma Kebi.

Forti del successo di pubblico e stampa di biograVIE, il primo spettacolo della stagione, noi di Factory32 vogliamo rilanciare. Pur credendo che l’esperienza live costituisca il senso e il fine del teatro, il giovane palco “nato per combattere ” – come ci hanno definito

– non si è perso d’animo e ha creato una nuova alternativa per portare nelle vostre case questa rappresentazione dedicata a Milano.

Nel silenzio che è sceso sulla città, un regista, Alberto Oliva, un attore, Carlo Decio e un video maker, Samuel Pescuma, si muovono nel tramonto di novembre, girando riprese uniche tra le strade deserte.

Le loro immagini sono una testimonianza di questa sosta forzata; le parole create per biograVIE diventano ora una celebrazione di Milano, un inno alla libertà, alla fiducia, alla speranza.

Strade, piazze, giardini, ogni luogo milanese si trasforma nella memoria del nostro pas- sato, in una storia che vale la pena di essere raccontata.

Vi siete mai chiesti chi sono i personaggi che danno i nomi a ogni angolo delle nostre città? Le vite che si nascondono dietro quei nomi sono storie straordinarie. Le vie sono la memoria del nostro passato. In futuro, a chi vorremmo che fosse dedicata una nuova via? Protagonista dello spettacolo è un vagabondo, in perfetto stile felliniano, sempre in viaggio per il mondo e talmente affascinato dai nomi delle vie che ogni sera ne sceglie una diversa per passarci la notte. Ogni nuova via viene aggiunta alla sua collezione di “biograVIE” che porta con sé come unico bagaglio.

Gli spettatori potranno assistere allo spettacolo da casa sulla piattaforma Kebi al link (http://www.kebi.events/kebi/BiograVIE/biglietti) al costo di 8,50 euro, scoprendo tutte le riprese inedite effettuate in questi giorni e avranno la possibilità, il giorno della prima on- line, di rivolgere domande in diretta ad Alberto Oliva e Carlo Decio. La prima sarà ve- nerdì 27 novembre 2020 alle ore 21:00 e lo spettacolo rimarrà online per una set- timana, fino a venerdì 4 dicembre. Sarà un viaggio fantastico nello spazio e nel tempo che guida a riflettere su quanto la nostra città sia straordinaria e ricca di cultura.

Una Milano ritrovata, rivelata e restituita ai suoi cittadini e ai suoi ospiti. Come certo tornerà ad essere dopo questa pausa.

Factory32 Factory32 su Barbadillo.it