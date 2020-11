Giorgia Meloni “trattiene” Forza Italia nel centrodestra. La leader dei conservatori europei ha ribadito questa mattina a Radio 24 che non ci sarà alcuna “scissione” all’interno della coalizione e che, anzi, è sicura che Fi non cadrà nella “trappola” tesagli dall’attuale maggioranza parlamentare a trazione M5s-Pd.

Che i rapporti interni tra i tre “soci” del centrodestra non siano al top non è un mistero. Le posizioni assunte, nel corso delle ultime settimane da Fdi, Lega e Forza Italia sono divergenti. Ma, probabilmente, è solo un errore di prospettiva che non tiene conto delle grandi manovre di riallineamento politico che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo in questo momento le forze del centrodestra stesso. Se gli azzurri sono schieratissimi sul terreno dell’Europa a favore del Mes, la Lega – che nonostante la risalita sondaggistica della Meloni rimane la prima forza dello schieramento – è impegnata in una seria operazione di riposizionamento, delicatissima, voluta fortemente dalle componenti interne vicine a Zaia e a Giorgetti.

Intanto, Meloni si dice sicura che non scapperà al centro Forza Italia. Le “blandizie” mediatiche che hanno riportato a un incredibile (almeno fino a un pugno d’anni fa) “recupero” della figura stessa di Silvio Berlusconi non svelleranno la coalizione.

“Sono assolutamente convinta che Forza Italia rimarrà saldamente nel campo del centrodestra, nonostante i richiami amorosi che vengono fatti dalla maggioranza nel tentativo di spaccare l’opposizione. Forza Italia ha condiviso sempre le scelte con il centrodestra, e comunque non è mai stata mai ascoltata dal governo da cui arriva solo tattica perché non ha mai avuto intenzione di dialogare”.