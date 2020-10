Trasporti, i pullman dei privati e i mezzi militari “non sono utilizzabili nei grandi centri urbani, è difficile pensare che nelle fermate urbane possa essere utilizzato un pullman turistico, si deve salire e scendere velocemente ed evitare assembramenti, possono invece essere utili nel trasporto extraurbano”: questa la posizione di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Servono mezzi idonei per i centri urbani”. Sui Trasporti restano 180 milioni non spesi dalle Regioni: “In verità all’interno di quella cifra c’è anche il ristoro per le aziende che fanno trasporto pubblico locale e per i mancati introiti. Molte aziende hanno fatto un potenziamento delle tratte per alleggerire l’utenza nell’ora d punta soprattutto”.

Sulla scuola e le scelte di De Luca e Emiliano

“La chiusura della scuola è una scelta difficile, De Luca ed Emiliano hanno agito in modo consapevole, mi sorprende chi dal governo ha attaccato in modo virulento il presidente della Campania”. “C’è una situazione critica in tutto il paese e bisogna fare scelte efficaci”.