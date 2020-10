Giorgia Meloni conferma l’impossibilità ad aprire sul tema del Mes e solleva dubbi sulla possibilità di ottenere benefici grazie al Recovery Fund. La leader di Fratelli d’Italia, dunque, conferma il suo scetticismo nei confronti delle soluzioni prospettate in sede europea. E chiede alla stampa e ai fautori di queste soluzioni, specialmente del Fondo salva Stati di “mettersi l’anima in pace”.

Per quanto riguarda il Mes, dopo il niet pronunciato ieri sera dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, Meloni ha scritto su Facebook

Conte ci dà finalmente ragione: il Mes non è un regalo, il presunto risparmio è assai risibile e se decidessimo di prendere i prestiti del Mes i mercati ci vedrebbero come appestati. Ora speriamo che Zingaretti, Gualtieri e la stampa allineata che da tempo conducono una campagna ideologica pro Mes si mettano l’anima in pace.