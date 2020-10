Addio a Jole Santelli. La governatrice della Calabria si è spenta questa mattina nella “sua” Cosenza. Da anni lottava contro il cancro. La scomparsa di Santelli, che aveva 51 anni, è stata un autentico fulmine a ciel sereno. Fino alla fine, infatti, il presidente della Regione aveva lavorato e tenuto incontri politici e amministrativi.

Un peggioramento improvviso nelle ultime ore, a quanto trapela dalle prime notizie sul decesso, le sarebbe stato fatale. La notizia della scomparsa di Jole Santelli ha unito nel lutto il mondo della politica, della società civile e i cittadini calabresi e meridionali.

Tra gli altri, l’ex ministro Mara Carfagna l’ha ricordata in una nota:

Sono vicina alla famiglia di Jole Santelli, una collega, un’amica, prematuramente scomparsa questa notte. Quello per la sua perdita è un dolore che ci accomuna tutti. La dedizione, il coraggio, l’amore per la sua terra, l’avevano portata ad essere la prima donna presidente della Regione Calabria. Mancherà ai suoi cari, mancherà a tutti noi, ma soprattutto mancherà a tutti i calabresi. Addio Jole”

L’ex premier Matteo Renzi le ha dedicato un twit

“Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande combattente. Le mie condoglianze piu’ sentite alla famiglia, agli amici ed ai suoi colleghi di Forza Italia”

Anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani l’ha voluta ricordare con un intervento sul social

Un dolore profondo pervade tutta la comunità di Forza Italia. Perdiamo una amica, una grande donna, una protagonista della politica italiana, amata dal suo popolo calabrese al quale ha dato tutta la sua vita”

Un pensiero è giunto anche dal ministro al Sud Giuseppe Provenzano (Pd)

“Il mio cordoglio per la prematura scomparsa di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria. Sono stati mesi di leale collaborazione istituzionale, pur nella diversità di idee politiche. Una donna forte e generosa. Mancherà”

L’ha voluta ricordare, con un post su Facebook, anche Matteo Salvini

“Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole”

Il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone ha “salutato” così Jole Santelli

“Profondo cordoglio per la morte di Jole Santelli, una grande e una grande politica che ha interpretato le istanze più profonde della sua terra”

L’ex ministro Maurizio Gasparri ha dichiarato all’Adn Kronos

“L’ultima foto con Jole è datata 17 settembre, a Bitonto, era venuta in campagna elettorale. Una sorella, una militante, un’amica per me, siamo tutti quanti stravolti.

Cordoglio anche dal M5s. Il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri ha affermato

“Profondo cordoglio. Una donna forte, che non si è tirata indietro neanche un attimo nonostante la malattia”

L’ex deputato napoletano Amedeo Laboccetta ha espresso il suo dolore in una nota

Leggo da un flash di agenzia che Jole Santelli non è più tra noi. E’ una di quelle notizie che lasciano il segno. Sapevo che da tempo era in guerra contro un male devastante, ma ero convinto, conoscendo il suo carattere e la sua determinazione che la bella Jole avrebbe vinto. Ed invece la cara collega, con la quale per anni ho condiviso molte battaglie in Commissione antimafia, se ne è andata per sempre. Sono sinceramente addolorato e rivolgo affettuose condoglianze a tutta la famiglia.

La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ha ricordato tra le lacrime Santelli in tv

“Jole Santelli è stata una donna coraggiosa che abbiamo avuto l’onore e la fortuna di avere sempre accanto. Una donna di una forza straordinaria che ha dovuto alla fine arrendersi a una malattia che aveva sconfitto più volte. La sua battaglia contro una malattia che la affliggeva da tempo è stata una cosa straordinaria ed esemplare. E’ riuscita a sconfiggerla più volte ed è stata lei a trasformarsi in perno rassicurante della sua famiglia quando la brutta notizia la ha raggiunta. E’ stata lei e solo lei ha decidere di affrontare la campagna elettorale vincente per guidare la regione Calabria anche quando i medici la sconsigliavano per non disperdere energie e e forze. La sua risposta è stata chiara e determinata: ‘Sono cresciuta nella malattia e con la malattia. La malattia mi ha reso più forte e ho la forza per combattere anche questa sfida’

Giorgia Meloni ha tributato un ricordo su Facebook a Santelli