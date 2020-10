Matteo Salvini plaude alla Bce ma ringrazia i “sovranisti” perché, secondo lui, senza il loro impegno non si sarebbe potuto pensare al Recovery Fund la cui logica è differente dal Mes che, evidentemente, continua a rappresentare un’ipotesi da scartare per la Lega e per il suo leader. Oggi Matteo Salvini ha incontrato gli eurodeputati per fare il punto della situazione. Pare che sia tramontata l’ipotesi di un repentino passaggio al Ppe ma, insieme a Giorgetti, il “capitano” leghista si imbarcherà in un tour tra le capitali europee con l’obiettivo di rinsaldare rapporti e relazioni. La linea del partito resta quella occidentalista e rimarca vicinanza a Usa e Israele.

Salvini a proposito ha spiegato:

“Torneremo al governo di questo paese e per farlo dobbiamo avere buone relazioni internazionali. Guardiamo agli Stati Uniti, a Israele e alle democrazie occidentali, siamo alternativi al modello cinese e venezuelano. Buoni rapporti con tutti ma non cambiamo identità e casacca secondo le convenienze”

Sui temi economici comunitari, Salvini ha spiegato: