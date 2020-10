Antonio Tajani è sicuro che Lega e Fratelli d’Italia, presto o tardi, dovranno accettare l’aiuto europeo del Mes. Il vicepresidente di Forza Italia, intervistato da Rainews24 ha impostato la rotta al centrodestra che, se vuole davvero governare, deve – per l’ex presidente del Parlamento europeo – fare un serio e ponderato dietrofront sulla critica all’Unione Europea

Tajani, sul caso Mes, ha spiegato:

“Il governo deve chiedere i soldi del Mes che possono essere utilizzati anche per il sistema dei trasporti perchè la condizionalità è di usarli per la sicurezza sanitaria… Salvini e Meloni alla fine si dovranno convincere, non ci sono condizioni, è il denaro più conveniente da prendere sul mercato, questo anche per ridurre il nostro debito”.