Forza Italia avverte Giorgetti: la Lega resti dov’è e non si intrometta nello spazio politico dei moderati. Per Maria Stella Gelmini la battaglia di riposizionamento è divenuta una difesa del territorio politico dagli orizzonti tracciati dal vice-Salvini che, da Catania, ha ribadito la sua idea di riportare la Lega nell’alveo del partito popolare europeo, a dialogare con le forze trainanti dell’Europa, prima tra tutti la Cdu.

L’altolà della Gelmini

”Ho stima di Giorgetti, parlamentare di lungo corso e sicuramente tra i più lucidi, rispetto il confronto all’interno di un partito come la Lega e non voglio entrare nel merito di questo dibattito, ma ritengo che lo spazio politico delineato dal numero due della Lega sia quello occupato da Forza Italia. E spetta a noi coltivarlo”. Maria Stella Gelmini, capogruppo azzurro alla Camera, non ha dubbi: i ballottaggi alle comunali dimostrano che il centrodestra ”senza un’area moderata forte e trainante” non vincerà mai una contesa elettorale.

Noi siamo i liberali

Gelmini senza sconti: “Lo ribadisco, lo spazio politico delineato da Giorgetti -dice Gelmini – uno spazio liberale, riformista e europeista, è quello di Fi. Non servono nuovi contenitori, noi siamo l’unica Forza moderata ed europeista del centrodestra, che deve avere la capacità di costruire una proposta politica sul Recovery Fund e sull’uso dei fondi europei, non legati all’assistenzialismo e ai bonus a cui ci ha abituato il governo Conte e i Cinque stelle, ma improntati a lavoro, imprese, innovazione a made in Italy”. “Le ultime elezioni dimostrano che la destra senza un ‘area moderata forte e trainante non vince la sfida elettorale. E quindi, insisto, a tocca a Fi riconquistare questo spazio politico, perché chi ci ha provato, come Calenda e Renzi, è fallito”.