I risultati dei ballottaggi al Sud confermano il tracollo, senza se e senza ma, del centrodestra. Si tratta di una sconfitta totale, dalle dimensioni che, in altri tempi, si sarebbero dette epocali.

In Puglia il bottino è magro: l’unico Comune in cui è stato eletto un sindaco di centrodestra è stato Ceglie Messapica, nel Brindisino. Vittoria simbolica, come quelle che piacciono alla coalizione: Ceglie è la città natale del portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino. Si votava, tra i capoluoghi di provincia, ad Andria: lì il centrodestra, che era alla guida del Comune, non è nemmeno giunto al ballottaggio.

In Campania, il centrodestra fa registrare uno smottamento di proporzioni bibliche. Era dal 1993 che non perdeva a Sorrento (Na), ieri è accaduto. Gli unici candidati di destra che vincono sono quelli che si presentano senza i simboli dei partiti della coalizione, come è accaduto a Pagani (Sa), dove Lello De Prisco ha battuto la sfidante Enza Fezza (sostenuta proprio dal centrodestra) con oltre il 60% dei consensi. In altre piazze storicamente vicine alla destra, come Cava de’ Tirreni, la partita s’è risolta prima: vittoria al centrosinistra al primo turno (superato il 51%) e il centrodestra, battuto anche dalla lista solitaria del dinamico frà Gigino, guardiano del convento di San Francesco e Sant’Antonio, terzo con poco più del 17% dei voti. Parentesi lucana: a Matera i Cinque Stelle colgono una delle loro rarissime vittorie battendo, anche stavolta, il candidato del centrodestra sfiorando il 60% dei consensi.

Malissimo è andata in Calabria. A Reggio, Giuseppe Falcomatà s’è imposto con oltre il 58% dei consensi sul candidato espresso dalla Lega, Antonino Minicuci. A Crotone ha vinto l’arancione Enzo Voce che, giunto al ballottaggio contro il candidato del centrodestra Antonio Manica, lo ha sconfitto col 64% rivendicando di aver fatto “una campagna elettorale da 700 euro”.

Questi sono soltanto alcuni dei risultati che fotografano, al Sud, una situazione davvero precaria. In altri tempi si sarebbero pretese dimissioni di massa, repulisti generali, ci sarebbero state polemiche e fortissime contrapposizioni. Insomma, ci si sarebbe rimessi al lavoro per rinnovare tutto. Ma se qualcosa si deve cambiare, lo si faccia a partire dai vertici: il gradimento ai leader non viene trasmesso per osmosi ai candidati sul territorio. Non bastano i comizi né le incoronazioni e nemmeno sventolare successi più o meno virtuali, come i sorpassi nei sondaggi o riconoscimenti internazionali: bisogna costruire una classe dirigente che sui territori ci sia davvero e che abbia un peso specifico importante, costruito sui progetti e le visioni non sui sondaggi dei capi o sui clic di Facebook.

I vertici devono inoltre riflettere sui loro stessi errori: il Sud del “centrodestra” è quasi tutto commissariato oppure gestito tramite nomine fiduciarie derivate direttamente dai leader o dai loro gruppi di trasmissione. C’è, insomma, bisogno di ripensare la strategia, anche perché tra un anno si vota a Napoli, Roma, Torino. Altrimenti non si tocca palla. E non lo si farà più per un bel pezzo.