Si è spento all’età di 70 anni Vincenzo Centorame, storico Presidente del “Premio Michetti” di Francavilla al Mare. Docente di storia e filosofia al Liceo Classico “G. d’Annunzio” di Pescara. I funerali si terranno domani alle 10,30 nella Chiesa Beata Vergine Maria Madre della Chiesa di Montesilvano, in via Sele.

A destra Centorame è stato protagonista della fondazione di due riviste prestigiose come il settimanale L’Italia Settimanale e il mensile Area.

Per più di un decennio Presidente del “Premio Michetti”, professore di storia e filosofia al Liceo classico di Pescara, tra i pionieri dell’informazione televisiva, fondatore del settimanale Parsifal, collaboratore di molti programmi radiofonici e televisivi targati Rai. Vincenzo Centorame era questo ma anche molto altro come in tanti lo stanno ricordando e omaggiando sui social. Un intellettuale raffinato e garbato, un uomo che ha sempre declinato la sua umanità.

@barbadilloit